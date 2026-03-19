Ново национално проучване показва, че зад очакванията за „щастливо майчинство“ често стоят тревожност, изолация и липса на подкрепа. Какво пропуска системата и кой всъщност се грижи за майките, когато всички очакват те да се грижат за другите? Темата в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS коментират доц. Стоянка Черкезова, демограф от Института за изследване на населението и човека към БАН и Жени Димитрова, съосновател на иновативна компания, която съчетава наука и технология, за да предостави научно базирана психологическа подкрепа на майките и техните семейства по лесен и достъпен начин.

В проучването участват майки с висше образование, на възраст между 22 и 55 години, предимно живеещи в големите градове. "Данните показват както хубави, така и предизвикателни неща. От една страна имаме високи нива на щастие при повечето от майките, участвали в проучването. 63% от майките имат високи нива на щастие, а при 61% се наблюдават високи нива на удовлетвореност. Девет от десет майки имат усещане за принадлежност, смисъл и гордост от постиженията на детето", каза доц. Черкезова.

По думите ѝ проучването показа още, че майчинството е един от най-предизвикателните периоди. "Около 75% от майките споделят, че често се чувстват свръхуморени, а на 64% от майките им се налага често да се справят с емоции като тъга, гняв и вина", каза тя.

Подкрепата за майките трябва да дойде още по време на бременността, смята Жени Димитрова. "Ние, като общество, сме отговорни за тази подкрепа. Психолозите и лекарите виждат тясна връзка между психоемоционалното състояние на майката и психоемоционалното състояние на детето. Когато майката страда, всички по веригата страдат", коментира тя.

"Целта на мобилното приложение, което създаваме, е не да даде бързо решение, а да даде емоционална подкрепа тогава, когато майките имат нужда. Майката може да получи информация, която е научно базирана и достоверна, така че да не се чувства сама, а когато има по-сериозни симптоми и се нуждае от специализирана помощ, да бъде насочена към доверен специалист", добави още Димитрова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивета Костадинова