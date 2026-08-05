Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производство на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за NOVA, че те вече са 10.

На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли.

Откриха 300 хиляди евро в домовете на задържани заради лабораторията за фентанил (СНИМКИ)



Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. По данни на разследващите всеки ден от там са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните - на възраст между 42 и 53 години, са криминално проявени.

Редактор: Ивета Костадинова