От днес търговците трябва да приложат законовите изисквания
От днес търговците трябва да са подготвили всичко, свързано с двойното етикетиране.
Цените на стоките трябва да бъдат изписани в лева и в евро. Шрифтът и цветът и на двете цени трябва да е еднакъв, за да не се подвежда потребителят, че става въпрос за промоция. Когато реално има промоция, надписът трябва да се различава от този за предишната цена.
Изключения ще бъдат правени с ценоразписите за бензиностанциите и таксиметровите шофьори.
Изискването към касовите бележки е същото - цената да бъде в лева и евро.
От днес до 8 октомври има гратисен период, в който контролните органи ще следят за всичко това, но няма да глобяват. КЗП и НАП ще имат правото да изискват информация за ценообразуваното, а правителството ще има право на извънредни мерки при неправомерно повишаване на цените на стоки от малката потребителска кошница.
От днес започва и двойното обозначение и върху билетите на БДЖ. То ще важи и за хартиените, и за електронните, както и на информационния сайт на българските железници.Редактор: Дарина Методиева
