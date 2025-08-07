Снимка: БГНЕС
-
При акция на полицията в София в сряда хванаха фалшиви евро банкноти на обща стойност 10 хиляди евро
Подготовката за смяната на валутата е в ход. При акция на полицията в София хванаха фалшиви евро банкноти на обща стойност 10 хиляди евро. От МВР предупреждават, че с влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите евро у нас и особено възрастните, които по-често пазаруват в брой, трябва да бъдат много внимателни.
Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София
Да припомним най-важните защитни елементи във всяка евро банкнота:
♦ Това са релефните печати в двата края, както и релефното централно изображение. В защитната лента вдясно има и вградена портретна холограма;
♦ Други две от важните защити са смарагдово зеленото число и водният портрет в лявата лицева част на всяка банкнота.
