Подготовката за смяната на валутата е в ход. При акция на полицията в София хванаха фалшиви евро банкноти на обща стойност 10 хиляди евро. От МВР предупреждават, че с влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите евро у нас и особено възрастните, които по-често пазаруват в брой, трябва да бъдат много внимателни.

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Да припомним най-важните защитни елементи във всяка евро банкнота:

♦ Това са релефните печати в двата края, както и релефното централно изображение. В защитната лента вдясно има и вградена портретна холограма;

♦ Други две от важните защити са смарагдово зеленото число и водният портрет в лявата лицева част на всяка банкнота.

Редактор: Емил Йорданов