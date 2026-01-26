Снимка: iStock
Двойното етикетиране обаче продължава да е задължително
Започва последната седмица, в която можем да ползваме левове като легитимно разплащателно средство. От 1 февруари (неделя) разплащанията у нас ще стават само в евро.
Това обаче не означава отпадане на двойното етикетиране. В Закона за приемане на еврото е записано, че то ще важи до една година след приемане на единната европейска валута. На етикетите обаче вече задължително цената в евро трябва да бъде изписана преди тази в лева.

До края на юни ще можем без такси да обръщаме левове в евро в клоновете на търговските банки, а услугата ще се извършва завинаги на касите на Българската народна банка.
