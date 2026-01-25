От понеделник започва последната седмица, в която ще можем да използваме лева като легитимно разплащателно средство. След 31 януари навсякъде ще можем да плащаме само в евро и левът няма да бъде приеман.

Това обаче не означава, че засиленият контрол и правилата за търговците спират да важат. Цените трябва да бъдат в левове и евро до 31 юни, когато изтича едногодишния срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП. Както на щандовете, така и на касовите бележки трябва да има цени и в двете валути, както и фиксирания валутен курс - 1.95583. Няма значение коя цена е първа, важното е шрифтът да е абсолютно еднакъв, напомнят от КЗП.

До 31 юни ще можете и да обмените безплатно левове в търговските банки, а на касите в БНБ тази услуга ще е завинаги.

Последната седмица на лева: След 31 януари плащаме само в евро

Председателят на Координационния център за еврото Владимир Иванов коментира: „Законът за въвеждане на еврото важи за 8 август - до тогава важат и правилата. Целта е да няма неправомерно нарастване на цените.”

Той каза, че е нормално да има известно напрежение, но това е нормално и скоро пазарът ще възстанови работата си в нормален ритъм.

Той успокои, че хората ще могат да обменят левовете и стотинките си. И допълни, че населението вече свиква с новата валута.