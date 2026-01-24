Снимка: iStock
Отчита се намаляване на броя на сигналите, посочи Цветислава Лакова
В КЗП и НАП са получени много жалби и сигнали през изминалата седмица за повишени цени в мебелни магазини. В един от тях - потребител е закупил гардероб през изминалата година, чиято цена е била 1599 лв. Към днешната дата, след проверка на сайта на магазина, купувачът установява, че цената е 1599 евро. Т.е. в сигнала се твърди за 100 % увеличение. Това каза Цветислава Лакова, член на КЗП, на брифинг пред журналисти.
НАП и КЗП влязоха на проверки за необоснован скок на цените и в зимните курорти
Тя посочи, че при проверката се уточнява дали продуктът, за който се отнася сигналът, не е бил в промоционален период.
Лакова посочи още, че сигналите и жалбите към двете институции вече намаляват. През първата седмица на януари сигналите в КЗП са били общо 3021, през третата седмица от месеца са само 900.
При изчисления на брой проверки, нарушенията да под 10%.Редактор: Цветина Петрова
