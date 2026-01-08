Продължават проверките на Националната агенция по приходите и Комисията за защита на потребителите във връзка с въвеждането на еврото. Голяма част са след сигнали на граждани. През днешния ден за необосновано покачване на цените ще се следи и в зимните курорти Пампорово, Банско и Боровец.

Един от управителите на магазини посочи, че цените са същите като през миналата година. А Божана Илиева, която е главен експерт в Отдел "Комуникации" към НАП, коментира: „Ако клиенти установят някакво нарушение, било то отказ за издаване на касова бележка или пък издаване на такава, която не отговаря на изискванията на Закона за въвеждане на еврото, те могат да подават сигнали в Националната агенция за приходите по установения за това ред. От 1 януари досега гражданите активно сигнализират именно за повишаване на цените на някои стоки”.

От НАП отчитат ръст в цените на услугите в зимните курорти като паркинг, ски, масаж, джакузи. Търговците пък продължават да сигнализират, че нямат достатъчно евро, за да връщат. „Говорим за услуги - превози, паркинги, ски гардероби, козметични салони, каквито знаем, че има и в хотелите в зимните курорти”, уточни Илиева. Бизнесът очаква цените на услугите да се покачат още, докато не достигнат средното европейско ниво.

Данъчните влизат и в магазина на Атанас Йорданов. Единственото повишение при него е заради скок на доставните цени, твърди той. Такива увеличения били ежегодни. „Горе-долу десетина процента през декември, десетина през януари. Постоянно се повишават цените. Имаме надценка, която ползваме. Гледаме доставните цени и слагаме нашата”, обяснява търговецът. Основен проблем за него се явява рестото в евро.

Проверки днес имаше и в Банско. На този етап Приходната агенция не отчита сериозни нарушения. „От хилядите проверки, които сме направили, едва седем процента са тези, при които констатираме необосновано вдигане на цените”, обясни Лиляна Димитрова, която е директор „Комуникации” в НАП.

От началото на кампанията са извършени общо 800 проверки в страната. Образувани са 70 преписки, по които са издадени 27 наказателни постановления. Глобите по тях достигат общо 135 000 лева.

Заради въвеждането на еврото: Създадоха координационен център в област София

Голяма част от проверките са след сигнали от граждани, които само за пет дни са около 400. В момента на фокус са търговията на дребно с хранителни стоки, козметичните услуги, платените паркинги, преводите, фитнес залите и езиковите курсове.