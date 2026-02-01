В полунощ на 31 януари 2026 г. изтече едномесечният срок, в който еврото и лева бяха заедно в обращение. От днес, 1 февруари, официалното платежно средство в България е единната европейска валута.

Левът няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения. Гражданите са длъжни да плащат в евро, търговците вече не бива да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.

Часове преди левът да излезе от обращение: Готови ли са хората да се разделят с българската валута

За да се осигури прозрачност и да се предотвратят спекулативни практики, цените ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Ако все още разполагате с левове, можете да ги замените без такси в търговските банки и в „Български пощи“, където няма банкови клонове, до 30 юни 2026 година. След този период Българската народна банка ще продължи да обменя левове за евро безсрочно и безплатно.

Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции. Повече информация за начините за подаване на сигнали и всички въпроси, свързани с въвеждането на единната европейска валута в страната, може да намерите ТУК .

Редактор: Цветина Петкова