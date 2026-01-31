Последен ден на употреба на лева. От 1 февруари и плащането, и връщането на ресто ще става единствено и само в евро. Данните на институциите показват – 75% от левовете са извадени от обращение. Но с какво плаща българинът в последния ден с двете валути? Едни споделят, че отдавна са изхарчили левовете, а други, че още не са плащали с евро.

От банковия сектор прогнозират, че интересът към обмяна на левове в евро през февруари ще намалее, тъй като през януари са наблюдавали пиковия момент пред банковите клонове.

Анна Атанасова-Димитрова: Таксите в банковия сектор няма да се променят

Изпълнителният директор "Банкиране на дребно" в голяма търговска банка Анна Атанасова-Димитрова съобщи, че е имало клиенти, които идвали с монети на стойност 5 лева, други за 2 хиляди лева. Дори с 50-60 хиляди монети в брой.

Макар и разплащането с левове да приключва, остава възможността за внасянето им в сметки.

"Когато внасяте лева и влизат в еврова сметка – няма такса. Когато идвате с евро и ги вкарвате в евро – има", обясни още тя.

Все още е рано да се каже какви ще бъдат банковите такси след юни месец, когато изтича срокът за безплатно обръщане на досегашната ни валута в новата.

75% от левовете вече са изтеглени от обращение

"Има време, ще вземем това решение, но на този етап не сме обмислили, тъй като фокусът ни е да обслужим клиентите. А интересът е доста голям", обобщи Анна Атанасова-Димитрова.

Преобладава ли вече евровалутата при пазаруващите в Бургас?

В последния ден на лева, в Бургас клиентите вече не използват магазините като чейндж бюра или банки, за да обменят последните си български банкноти срещу евро.

Оказва се, че повечето клиенти пазаруват вече с евро, ако не плащат с карта. В някои от обектите клиенти давали голям брой монети, които не са успели да обменят в банките. Управители на магазини обаче не изключват вероятността в неделя клиенти да опитат да платят отново с левове.

Според собственик на верига магазини преходът от лев към евро е създал затруднения в самото начало. Но нямало опити в последните дни клиенти да обменят последните си левове в магазина.

КНСБ: 799 евро месечно са нужни на човек за нормален живот в България

В супермаркет от голяма верига служителите обясняват, че в петък са имали клиенти, които са опитвали да се отърват от последните си български пари. А в малък бургаски магазин са убедени, че 1 февруари, когато плащането ще се извършва само в евро, ще им бъде по-лесно.