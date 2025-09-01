Рубриката „Новите известни” се завръща в ефира на „Здравей, България”. В нея Василена Гръбчева ни среща с най-популярните хора в социалните мрежи. Първият епизод от новия сезон започва с Димитър Христов. Младежът е роден и е израснал в Любимец. Живее с майка си и баба си. Именно благодарение на тяхната помощ става и толкова популярен в TikTok.

„През 2020 г имаше много трендове с роднини. Тогава реших да включа баба в едно от видеата и то взе че стана много популярно. Имаше близо 2 милиона гледания. Потребителите много ни се радват, коментарите са почти само положителни. Аз съм човекът, който промени TikTok. Научих хората да ценят близките си”, разказа Димитър. И допълни, че вярата му в Бог винаги му помага да продължи напред, дори когато е трудно.

„Примерът, който давам на хората, е да вярват и никога да не се отказват, защото винаги има начин”, допълни тя.

Повече гледайте във видеото.