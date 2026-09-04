Снимка: ЕПА/БГНЕС
-
Спортни новини (04.09.2026 - лятна късна)
-
Всяко трето дете у нас използва интернет още преди да навърши 8 години
-
Около 300 сигнала за бомби в детски градини и училища в цялата страна
-
Ще заменят ли хуманоидните роботи хората на работното място?
-
Какво може да се подобри в туристическия сектор през следващите години
-
КРС отхвърли съмненията за „теч на информация“ при акцията за GPS заглушителя в „Драгалевци“
Той записа най-добрия си скок в четвъртия опит с 8.00 метра
Българинът Божидар Саръбоюков завърши на четвърто място финалния кръг в скока на дължина от Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел, с което зае същата позиция и за сезона, а Таджей Гейл (Ямайка) измъкна титлата драматично от ръцете на Милтиадис Тентоглу (Гърция).
Саръбоюков записа най-добрия си скок в четвъртия опит с 8.00 метра, но направи фалове в последните два и така остана далеч от най-добрия си резултат за сезона от 8.49 метра. Така българинът остана с шест сантиметра пред олимпийския вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), но извън финалната тройка.
Божидар Саръбоюков: Тази година сезонът за мен е дълъг, имам още 4 състезания
Междувременно световният първенец от Доха 2019 Гейл записа 8.46 метра във финалния си опит и надскочи Тентоглу само с шест сантиметра, за да заслужи втората си титла за последните три години. Гръцкият лекоатлет, двукратен олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен шампион от Будапеща 2023, остана втори и не е печелил титлата в Диамантената лига от четири сезона.
Трети във финала на скока на дължина завърши европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 Зимон Еамер (Швейцария), чийто най-добър опит бе на 8.23 метра.Редактор: Никола Тунев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни