Българинът Божидар Саръбоюков завърши на четвърто място финалния кръг в скока на дължина от Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел, с което зае същата позиция и за сезона, а Таджей Гейл (Ямайка) измъкна титлата драматично от ръцете на Милтиадис Тентоглу (Гърция).

Саръбоюков записа най-добрия си скок в четвъртия опит с 8.00 метра, но направи фалове в последните два и така остана далеч от най-добрия си резултат за сезона от 8.49 метра. Така българинът остана с шест сантиметра пред олимпийския вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка), но извън финалната тройка.

Божидар Саръбоюков: Тази година сезонът за мен е дълъг, имам още 4 състезания

Междувременно световният първенец от Доха 2019 Гейл записа 8.46 метра във финалния си опит и надскочи Тентоглу само с шест сантиметра, за да заслужи втората си титла за последните три години. Гръцкият лекоатлет, двукратен олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен шампион от Будапеща 2023, остана втори и не е печелил титлата в Диамантената лига от четири сезона.

Трети във финала на скока на дължина завърши европейският вицешампион в зала от Апелдоорн 2025 Зимон Еамер (Швейцария), чийто най-добър опит бе на 8.23 метра.

Редактор: Никола Тунев