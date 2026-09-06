Българския пилот на Campos Racing Никола Цолов финишира на седмо място в основното състезание за Гран при на Италия във Формула 2 и остава лидер във временното класиране.

В надпреварата на "Монца" триумфира Джошуа Дюрксен (Invicta Racing), който ликува и в спринта вчера. Съотборникът на Дюрксен Рафаел Камара завърши втори - на 0.4 секунди, а трети се класира съотборникът на Цолов Ноел Леон. Цолов има 177 точки на върха в подреждането, а изкачилият се на второ място Камара е на 11 зад него - 166.

Исторически момент! Никола Цолов покри изискванията за Формула 1 и получи суперлиценз

Никола Цолов беше шести в квалификацията в Италия, но получи наказания с по три места и за спринта, и за основното състезание. Българинът направи добър старт днес, а в хода на състезанието бе доста внимателен, движейки се през повечето време на осма позиция.

В последните обиколки Цолов изпревари Тасанапол Интрапувашак (ART Grand Prix) и излезе седми. Той имаше шанс да атакува още по-предни места и до края води битка с Алекс Дън от Rodin Motorsport за шестата позиция.

Никола Цолов за слуховете за преминаването му във Формула 1: Опитвам да се дистанцирам от това

В събота българинът беше пети в спринтовата надпревара в Италия. Следващите стартове във Формула 2 предстоят в испанската столица Мадрид следващия уикенд.

Редактор: Никола Тунев