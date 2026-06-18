Цените на бензина в САЩ паднаха под 4 долара за галон средно в четвъртък, но едва преминаха тази граница, пише "Асошийтед прес". Това е първият път от март насам, когато средната цена на обикновения бензин достига толкова ниско ниво. Цените паднаха през нощта, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа споразумението с Иран.

Средната цена на галон обикновен бензин в САЩ е 3,999 долара, според автомобилната организация AAA.

Значителен спад: Цените на петрола достигнаха най-ниското си ниво от два месеца насам

Въпреки това в различните части на страната продължават да се наблюдават сериозни разлики в цените. В Калифорния средната цена е 5,64 долара за галон, докато в Южна Каролина тя е 3,58 долара за галон.

Цената на американския суров петрол е спаднала с 14% през този месец.

В понеделник цените на петрола паднаха до около 80 долара за барел за американския референтен сорт. За сравнение, преди началото на войната цената беше около 67 долара за барел, а по време на конфликта достигна над 120 долара за барел.

Споразумението между САЩ и Иран предвижда трайно прекратяване на военните действия и поставя началото на 60-дневен срок за преговори с цел постигане на окончателно споразумение относно бъдещето на ядрената програма на Иран. Въпреки това Тръмп остави отворена възможността за възобновяване на атаките. Според анализа споразумението изглежда предоставя на Иран няколко непосредствени ползи, без да изисква значителни отстъпки в замяна.

Редактор: Цветина Петрова