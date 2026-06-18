Той е обитавал земите на Великобритания преди около 415 милиона години

Огромен скорпион с размерите на бейзболна бухалка, който се катери по мъхести скали и около големи, дървовидни структури, преди да се хлъзне в близкия поток - така екип от учени описва как е изглеждал най-големият известен някога скорпион. Той е обитавал земите на Великобритания преди около 415 милиона години, съобщава CNN.

За да стигнат до това ново разбиране, експертите преразгледали фосили, които се намират в Лондонския музей по естествена история вече повече от 100 години. Сглобяването им заедно с други новооткрити фосили позволило на групата да формира по-пълна картина за организъм, който някога е смятан за ракообразен, подобно на омарите и другите миди.

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Praearcturus gigas е бил с дължина приблизително 1 метър, сочат изчисленията на учените в проучване, публикувано в списание Palaeontology.

Ръсел Бикнел, палеобиолог и научен сътрудник в университета Флиндърс в Аделаида, Австралия, който не е част от новия доклад, казва „Не бихте искали да се натъкнете на това нещо в тъмна алея. Би било истински звяр".

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Предишни изследвания върху скорпиона, идентифициран за първи път през 1870-те години, предполагаха, че той може да е бил част от група ракообразни, известни като изоподи. Едва през 1980-те години, когато учените научават повече за P. gigas и започват да обмислят дали не става дума за друг вид членестоного или безгръбначно с екзоскелет и съчленени придатъци - по-специално скорпион.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: CNN

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