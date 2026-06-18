Огромен скорпион с размерите на бейзболна бухалка, който се катери по мъхести скали и около големи, дървовидни структури, преди да се хлъзне в близкия поток - така екип от учени описва как е изглеждал най-големият известен някога скорпион. Той е обитавал земите на Великобритания преди около 415 милиона години, съобщава CNN.

За да стигнат до това ново разбиране, експертите преразгледали фосили, които се намират в Лондонския музей по естествена история вече повече от 100 години. Сглобяването им заедно с други новооткрити фосили позволило на групата да формира по-пълна картина за организъм, който някога е смятан за ракообразен, подобно на омарите и другите миди.

Maior escorpião que já vagou na Terra chegava a 1 m de comprimentohttps://t.co/Zdl3RwscZ6 — Folha de S.Paulo (@folha) June 17, 2026

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Praearcturus gigas е бил с дължина приблизително 1 метър, сочат изчисленията на учените в проучване, публикувано в списание Palaeontology.

Ръсел Бикнел, палеобиолог и научен сътрудник в университета Флиндърс в Аделаида, Австралия, който не е част от новия доклад, казва „Не бихте искали да се натъкнете на това нещо в тъмна алея. Би било истински звяр".

⭕ OJO | HALLAN AL MAYOR ESCORPIÓN CONOCIDO: MEDÍA CASI UN METRO Y VIVIÓ HACE 415 MILLONES DE AÑOS



Un equipo de investigadores identificó al mayor escorpión conocido hasta la fecha. El Praearcturus gigas, que vivió hace unos 415 millones de años, alcanzaba casi un metro de… pic.twitter.com/uK8Oboozbk — Los Reporteros MX (@ReporterosMX_) June 17, 2026

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Предишни изследвания върху скорпиона, идентифициран за първи път през 1870-те години, предполагаха, че той може да е бил част от група ракообразни, известни като изоподи. Едва през 1980-те години, когато учените научават повече за P. gigas и започват да обмислят дали не става дума за друг вид членестоного или безгръбначно с екзоскелет и съчленени придатъци - по-специално скорпион.

Редактор: Цветина Петрова