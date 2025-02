Учени откриха в пустинята в Египет останки от непознат досега вид месоядно животно, живяло преди тридесет милиона години, съобщи в. “Нешънъл”. Смята се, че бозайникът с размери на леопард е съжителствал с хипопотами и ранни видове слонове в горите, които са съществували по онова време на мястото на днешната пустиня във Фаюм, известна със съкровищата си от фосили и артефакти от Древен Египет. С остри зъби и мощни челюстни мускули, хищникът вероятно е бил на върха на хранителната верига в епоха преди зората на човечеството.

Палеонтологът Шурук ал Ашкар, която е автор на публикация за откритието, го определя като “мечта за учените” в тази област. „В продължение на дни екипът щателно разкопаваше скални слоеве, датиращи от около тридесет милиона години“, казва тя. „Точно когато бяхме на път да приключим работата си, член на екипа забеляза нещо забележително – големи зъби, стърчащи от земята“.

Проучванията, подкрепени от университета в Мансура и Американския университет в Кайро, допринасят за разбирането на древните бозайници, изтъква Ал Ашкар. „Нетърпеливи сме да продължим изследвания си, за да разгадаем сложните взаимоотношения между тези древни хищници и тяхната среда във времето и между континентите“, добавя тя.

Изследователите са нарекли древния бозайник бастетодон на древноегипетската богиня с глава на котка Бастет, заради късата му котешка муцуна и зъби. Екипът смята, че роднините на бастетодона са мигрирали от Африка на няколко вълни, като са стигнали до Азия, Европа, Индия и дори до Северна Америка. Предполага се, че техните потомци, живели преди около осемнадесет милиона години, са били едни от най-големите месоядни бозайници, които някога са обитавали планетата.

