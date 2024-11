Изследователите са открили нов вид светещо „мистериозно мекотело“ в среднощната зона на океана. Въпреки че видът с размер на ябълка, наречен Bathydevius caudactylus, е класифициран като морски охлюв, е невиждан от служителите на Изследователския институт на аквариума в залива Монтерей са виждали преди. Bathydevius е плуващ морски охлюв, който свети с биолуминесценция и има тяло с подобна на гребло опашка и голяма желатинова качулка, и е първият морски охлюв, открит да живее в дълбокия океан.

Обикновено морските охлюви живеят на морското дъно или в крайбрежна среда, само за няколко от тях е известно, че живеят в открити води близо до повърхността, пише Си Ен Ен.

Всяка адаптация, която Bathydevius е развил, за да живее в среднощната зона, класифицирана като дълбоките води, които съществуват между 1000 метра и 4000 метра под повърхността на океана, е уникална за другите морски мекотели.

MBARI researchers have discovered a remarkable new species of sea slug in the deep sea. Nicknamed the "mystery mollusc," the nudibranch Bathydevius caudactylus swims through the midnight zone and lights up with brilliant bioluminescence.



