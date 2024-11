Учени от Калифорния откриха нов вид голохрил охлюв, предаде "Асошиейтед прес".

Голохрилите охлюви са морски безгръбначни животни. Те са роднини на обикновените охлюви, които в процеса на еволюция са се освободили от черупките си и представляват само мускули, органи и кожа.

Преди повече от две десетилетия учените виждат мистериозно, биолуминесцентно същество, плуващо в морските дълбини. За първи път забелязват това, което наричат „мистериозно мекотело“, през февруари 2000 г. на дълбочина от 2614 метра в Тихия океан. След като правят повече от 150 наблюдения на съществото и го изследват в лаборатория, изследователите установяват, че това е нов вид голохрил охлюв. То живее в т.нар. батиална зона на океана, известна с тъмнината, ледените температури и смазващо налягане.

