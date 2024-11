Според Института по ботаника на Гуанси към Китайската академия на науките в южната част на Китай е открит нов вид дърво от семейство Върбови (Salicaceae), съобщава Синхуа. Откритиeто е публикувано в новия брой на международното научно списание PhytoKeys.

Откриха нов вид растение на хавайски остров с помощта на дрон (СНИМКА)

По време на изследване на растителното разнообразие от юли до септември 2023 г. в карстовите гори в окръг Лъе, град Байсъ, в провинция Гуанси Чжуан, е открито необичайно растение, което учените предположили, че принадлежи към неизвестен вид от семейство Върбови.

Видът е наречен Carrierea leyensis. Carrierea е род цъфтящи растения, принадлежащи към семейство Върбови. Leyensis идва от местонахождението на находката – окръг Лъе.

Учени откриха нов вид „огнен” саламандър (ВИДЕО)

Новият вид е вечнозелено дърво с елипсовидни листа и къси дръжки с дължина от три до осем милиметра. Тези характеристики го отличават морфологично от други видове от същия род.

Chinese scientists have found Carrierea leyensis, a new species of Salicaceae, in limestone areas of south China's Guangxi. The species, with its evergreen nature, has shorter petioles measuring only 3-8 mm long and elliptic leaf blades with a cuneate base. #biodiversity pic.twitter.com/SrlzcccOqY