Ботаници от Смитсоновия институт в САЩ са открили нов растителен вид от семейство Карамфилови на остров Кауаи в Хавайския архипелаг, пише сп. "ФитоКийс". То вероятно е първото, открито с помощта на дрон, който е събрал и образци за изследване. Изследователите са открили рядкото растение Schiedea waiahuluensis по склоновете на каньона Ваймеа, докато са разузнавали района с помощта на дрон с камера. По-късно той е бил оборудван допълнително с дистанционно управляван нож за събиране на образци за по-нататъшни изследвания.

Новият растителен вид е храст с височина до 40 сантиметра, с тесни листа и зеленикави цветове. Среща се изключително по сухите склонове на каньона Ваймеа на височина между 530 и 950 метра. Популацията му наброява около 345 екземпляра. Учените смятат, че броят на Schiedea waiahuluensis някога е бил много по-голям преди въвеждането на дивите кози, които нанасят вреди на екосистемите на острова от края на 18-и век.

Schiedea waiahuluensis (Caryophyllaceae), an enigmatic new species from Kaua'i, Hawaiian Islands and the first species discovered by a drone collection system https://t.co/F7bmgm5niU