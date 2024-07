Учени откриха изключително устойчив пустинен мъх в западния китайски регион Синцзян, който може да помогне за поддържането на евентуални колонии на Марс, предаде "Ройтерс".

Изследването е на специалисти от Китайската академия на науките. Когато мъхът от вида Syntrichia Caninervis е подложен на условия, симулиращи тези на Марс, растението е в състояние да издържи на екстремна сухота, свръхниски температури и радиация, твърдят експертите.

Мъхът може да служи "като основа за създаването и поддържането на екосистемата, като допринася за производството на кислород, поглъщането на въглерод и спомага за плодородието на почвата", казват китайските учени. Според тях може и да подпомогне стимулирането на атмосферните, геоложките и екологичните процеси, необходими за други по-висши растения и животни, като същевременно е в състояние да улесни създаването на нови обитаеми среди, благоприятни за дългосрочно заселване на хора.

Учените установяват, че дори след загуба на повече от 98% от съдържанието на вода в клетките си, мъхът успява да възстанови фотосинтезата и физиологичната си активност в рамките на няколко секунди след хидратация, отбелязва "Ройтерс".

