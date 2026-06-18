Организацията на обединените нации отправи предупреждение за очакваното засилване на климатичния феномен "Ел Ниньо" и призова за незабавни действия, които да ограничат последиците му върху най-уязвимите общности по света. Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и Световната продоволствена програма (СПП) публикуваха първия си съвместен призив за превантивна помощ, насочена към близо девет милиона души преди очаквания пик на явлението в края на 2026 г.

Ел Ниньо представлява естествен климатичен феномен, свързан със затопляне на повърхностните води в централната и източната част на екваториалния Тих океан. Той води до екстремни метеорологични явления - суши, наводнения и рекордно високи температури в различни части на света. Според експертите настоящият цикъл има потенциал да се превърне в един от най-силните, регистрирани досега.

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В съвместното си изявление ФАО и СПП предупреждават, че явлението може допълнително да задълбочи продоволствената несигурност в редица региони на Африка, Азия, Тихоокеанския басейн, Латинска Америка и Карибите. Двете агенции вече разполагат с ресурси за подпомагане на около 1,2 милиона души, но подчертават, че са необходими още 167 милиона долара, за да бъде разширена помощта до допълнителни 7,6 милиона души в 22 държави с висок риск.

„Опитът последователно показва, че ранните действия са по-ефективни и по-малко скъпоструващи от намесата след задълбочаването на кризата“, заяви заместник-генералният директор на ФАО Бет Бекдол. По данни на ООН всеки долар, вложен в превантивни мерки, може да предотврати щети и загуби за до седем долара. Сред планираните действия са предоставяне на парична помощ, разпространение на устойчиви на суша и наводнения семена, защита на добитъка, както и изграждане на системи за ранно предупреждение и събиране на вода.

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Призивът идва на фона на вече задълбочаваща се хуманитарна криза в редица държави, където милиони хора страдат от глад заради въоръжени конфликти, икономически затруднения и повтарящи се климатични бедствия. Сред най-засегнатите страни са Етиопия, Судан, Пакистан, Хаити и Гватемала.

Редактор: Ралица Атанасова