В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” бяха преводачът Мариана Хил, експертът по сигурност Милен Иванов и авторът на сайта за позитивни новини „БГ-Позитив” Деян Филипов.

Първо, те обсъдиха петдесетте дни управление на кабинета „Радев”. Равносметка от парламентарната трибуна направи днес депутатът Иван Янев.

След това дискусията премина към държавните харчове. Транспортният министър Георги Пеев обяви големи финансови и ръководни проблеми в железопътния сектор - инвестиции за милиарди евросредства, но без видими резултати.

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