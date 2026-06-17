Медоносните пчели могат да коригират начина си на комуникация въз основа на това колко надеждна се е оказала предишната им информация, според ново проучване на израелски изследователи. Резултатите показват, че пчелите не просто предават указания чрез своя танц, но и оценяват дали собствената им комуникация е била успешна, и могат да предложат прозрения за бъдещи технологии, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

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„Колонията от медоносни пчели е суперорганизъм, притежаващ впечатляващи способности за вземане на решения и колективна мъдрост“, каза проф. Шарони Шафир, един от изследователите от Еврейския университет в Йерусалим.

„Тъй като пчелата работи в името на колонията, а не за лични интереси, системата очевидно е проектирана да насърчава „честните“ танцьори и да заглушава сигналите при неясноти“, посочи той.

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Проф. Шафир, заедно с д-р Карми Оксман от Еврейския университет в Йерусалим и проф. Офер Файнерман от Научния институт „Вайцман“, установи, че отделните пчели коригират колко силно привличат други въз основа на това дали по-ранните указания, които са предоставили за източниците на храна, са потвърдени като точни, въвеждайки форма на самооценка в комуникацията.

Медоносните пчели използват определен танц, за да кажат на „съквартирантите“ си къде могат да намерят храна. Танцът кодира посоката спрямо слънцето, докато неговата продължителност и интензивност показват разстоянието. Досега учените разбираха системата като гъвкава, но не беше ясно как колониите управляват разликите в надеждността между отделните танцьори.

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За да тестват това, изследователският екип е работил в Изследователския център за пчели „Бенджамин Тривакс“ в Реховот. Те са обучавали избрани пчели да привличат други към място за хранене, след което са манипулирали преживяванията на пчелите, които са ги последвали. В едно условие, последователките на избраните пчели са намирали захарен разтвор на обявеното място. В друго, хранилката е била празна, въпреки че "танцьорката" преди това е имала достъп до храна. В трето условие, пристигащите пчели са били възпрепятствани да потвърдят дали информацията е правилна.

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След това мястото за хранене е било преместено и на същите пчели е било позволено да привличат други пчели отново. Изследователите са наблюдавали ясна закономерност, свързана с надеждността. Пчелите, чиято по-ранна комуникация е била потвърдена, са увеличили усилията си за привличане, изпълнявайки повече кръгове на танца с течение на времето. Пчелите от второто, неизпълнено условие не са показали значителна промяна в поведението, докато тези от непровереното условие са намалили активността си. Ключовото откритие е, че пчелите изглежда „оценяват“ собствената си надеждност и съответно коригират силата на бъдещите сигнали.

Това саморегулиращо се поведение помага на големите колонии да се координират ефективно без централизиран контрол.

Същият принцип може да е в основата на рояковата роботика и координацията на дронове, където много автономни единици трябва да споделят несигурни данни. Правило за обратна връзка, подобно на това при пчелите, би могло да позволи на по-надеждните единици да получат влияние, докато по-малко надеждните постепенно намаляват въздействието си, подобрявайки децентрализираната навигация и устойчивост.

Редактор: Станимира Шикова