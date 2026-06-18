Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви днес, че 12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран за слагане на край на продължилата почти четири месеца война, предаде "Ройтерс".

Ванс каза още, че Иран не е обстрелвал кораби снощи. По думите му Ислямската република ще трябва да се сдобие с много пари, за да възстанови програмата си за ядрени оръжия.

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Що се отнася до частта за Ливан от споразумението, Ванс изрази очакване и двете страни да спазват сделката. Той добави, че САЩ искат ливанското правителство в определен момент да поеме контрола над Южен Ливан.

Ванс заяви още, че окончателните преговори ще определят условията след изтичането на срока от 60 дни. По думите му този срок, който е записан в меморандума за разбирателство, започва да тече днес.

Иран няма да се откаже от правото си на самоотбрана, но САЩ очакват, че Техеран няма да притежава ракети, които биха могли „да представляват сериозна заплаха за целия свят“ като част от споразумението с Вашингтон, каза още Ванс.

В същото време Белият дом предостави копие на меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран на Конгреса на САЩ. Междувременно Джей Ди Ванс заяви, че президентската администрация е уверена, че може временно да отмени санкциите срещу Техеран, без да е необходимо одобрението на Конгреса.

Реакция дойде и от страна на Техеран. Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив (PGSA) ще вземе мерки за издаването на бързи разрешения за кораби, които искат да преминат през Ормузкия проток - съгласно меморандума за разбирателство, подписан между Иран и САЩ, обяви днес Върховният съвет за национална сигурност на Иран, цитиран от "Ройтерс". Ще бъдат предприети действия по разчистване на мините в протока, както повелява споразумението за прекратяване на огъня, но в същото време към екипажите на плавателните съдове е отправен съветът да се придържат стриктно към маршрута и графика, указан от иранската служба, се допълва в изявлението, разпространено в ирански държавни медии.

Ванс с критика към Израел

Ванс също така разкритикува Израел за "странната паника" и "истеричната реакция" по повод сключеното между САЩ и Иран споразумение, предаде "Ройтерс". Представители на целия политически спектър в Израел, включително някои от съюзниците на премиера Бенямин Нетаняху, разкритикуваха споразумението, като заявиха, че то не отговаря на техните опасения във връзка с ядрената програма и програмата за балистични ракети на Иран и ще ограничи военните операции на Израел срещу подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" в Ливан. "В израелската политическа система цари една странна паника, която забелязах, при което те приемат, че всичко, което се обмисля и е в полза на Иран, ще се случи, но ще се случи, без иранците да променят поведението си", каза Ванс в интервюто за "Ню Йорк таймс". "Споразумението не е формулирано по този начин", добави той. САЩ няма да отменят санкциите срещу Иран, ако той продължава да финансира терористични организации, каза той.

Ванс обвини Израел в липса на доверие към най-силния си съюзник. "Намирам цялата тази паника в Израел за малко странна, защото мисля, че тя произтича от недоверие, а аз смятам, че Америка е спечелила доверието на този регион на света", заяви Ванс. "Свършихме много добра работа за тази конкретна страна и за това конкретно правителство", каза той за Израел и добави: "Мисля, че твърдението, че сме сключили ужасна сделка, не се подкрепя от фактите, и просто няма никакъв смисъл, ако се вземе предвид цялостната история на нашите отношения".

Редактор: Цветина Петрова