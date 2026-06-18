Американската актриса Дейви Чейс, позната като гласа на Лило в анимационния филм на Дисни „Лило и Стич“, почина във вторник в Лос Анджелис на 35-годишна възраст, съобщават американски медии. Според баща ѝ Джон Дейвид Шуолиър, цитиран от „Ню Йорк Таймс“, причината за смъртта са усложнения от бактериален менингит и кръвна инфекция.

Чейс бе на 11 години, когато „Лило и Стич“ стана касов хит през 2002 г., и продължи да озвучава героинята в телевизионни и видеоигрови проекти. Тя озвучи и главната героиня Чихиро в англоезичната версия на „Отнесени от духовете“ на студио „Гибли“ - филм, спечелил „Оскар“ за най-добър анимационен филм. Сред игралните ѝ роли се открояват злодейката Самара Морган в „Позвъняването“ (2002 г.), за която получи наградата за „Най-добър злодей“ на наградите на MTV за кино през 2003 г., както и ролята на по-малката сестра на Джейк Джиленхол в „Дони Дарко“.

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Баща ѝ разказа пред „Ню Йорк Таймс“, че Чейс е започнала да се бори с наркотици на 13-годишна възраст и е била бездомна в Лос Анджелис. Приятелят ѝ Рой Ернандес създаде страница за набиране на средства за медицинските ѝ грижи, в която написа, че след трудно детство и разрив със семейството си актрисата се е борила да намери сигурност и щастие.

Редактор: Ивета Костадинова