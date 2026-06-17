Кънтри певецът Джели Рол, който преди се изявяваше като рапър, е подал молба за развод със съпругата си, за която е женен от 10 години, предаде „Асошиейтед прес”.

В исковата молба, подадена във Франклин, щат Тенеси, от изпълнителя на песента Hard Fought Hallelujah, като причина за развода са посочени непреодолимите различия помежду им. Двойката сключи брак в Лас Вегас през 2016 г. В съдебните документи като дата на раздялата се посочва 9 май.

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Джели Рол, чието истинско име е Джейсън Брадли Дефорд, спечели три награди „Грами” по-рано тази година, включително за най-добър съвременен кънтри албум за Beautifully Broken. В речта си при получаването на наградата той благодари на съпругата си Алиса Дефорд, казвайки: „Без теб никога не бих променил живота си. Щях да съм мъртъв или зад решетките”.

Песните на родения в Нашвил изпълнител често разказват за преодоляването на трудностите и дългия му път на възстановяване след наркотиците и затвора. През декември Джели Рол беше помилван от губернатора на Тенеси Бил Лий за минали свои провинения след вълна от подкрепа от приятели и обществени лидери.

През февруари съпругата на изпълнителя издаде мемоарите си, в които нарича Джели Рол своята „сродна душа” и споделя, че истинската връзка помежду им ги е държала заедно през всички възходи и падения.

Адвокатите на Алиса Дефорд, както и представителите на Джели Рол, не са отговорили веднага на молбите за коментар, допълва „Асошиейтед прес”.

Редактор: Мария Барабашка