Белгия, Германия, Швеция и Нидерландия обявиха на 18 юни нови пакети военна помощ за Украйна, включително изтребители F-16, в навечерието на срещата на министрите на отбраната на НАТО в Брюксел, съобщи "Киев Индипендънт".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че укрепването на противовъздушната отбрана на страната, включително доставката на системи Patriot и противобалистични ракети, е сред основните приоритети на Киев на фона на продължаващите руски ракетни и дронови атаки.

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Белгия съобщи, че до края на годината ще предостави на Украйна седем изтребителя F-16. Четири от самолетите ще бъдат използвани за резервни части, а три ще бъдат въведени в експлоатация за защита на украинското въздушно пространство, заяви белгийският министър на отбраната Тео Франкен. Той допълни, че ще предложи в следващите години и останалите белгийски F-16 да бъдат прехвърлени на Украйна, след като бъдат заменени с нови F-35.

Германия обяви допълнителен пакет от 400 млн. долара за украинската противовъздушна отбрана. Според министъра на отбраната Борис Писториус половината от средствата ще бъдат използвани за боеприпаси за системите за ПВО, а останалите 200 млн. долара – за ракети PAC-3 за комплексите Patriot.

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Швеция ще предостави нови 108 млн. долара чрез инициативата PURL. Това е четвъртият шведски принос по механизма, с което общата помощ на страната по програмата достига 543 млн. долара.

Нидерландия също обяви нов пакет от 500 млн. евро. От тях 250 млн. евро ще бъдат насочени към укрепване на украинските способности при използването на дронове, а останалите 250 млн. евро ще бъдат инвестирани в инициативата PURL, включително за ракети за противодействие на руските балистични заплахи.

По време на посещение в Нидерландия украинският министър на отбраната Михайло Федоров и нидерландският му колега Дилан Йешилгьоз-Зегериус подписаха и споразумение за иновации в отбраната и сътрудничество между отбранителните индустрии на двете страни.

Редактор: Цвета Лазаркова