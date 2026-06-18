Министрите на отбраната от НАТО се споразумяха да модернизират ядрените способности на алианса и да укрепят капацитета му за ядрено планиране. Всички държави членки, с изключение на Франция, участват в Групата за ядрено планиране, която служи като форум за консултации и вземане на решения по въпросите на ядреното възпиране.

„Стратегическите ядрени сили на алианса остават върховната гаранция за сигурността на съюзниците и са основата на архитектурата на разширеното възпиране на НАТО“, припомнят министрите на отбраната, участвали в заседанието.

Министрите на отбраната от страните членки на НАТО се събраха днес в Брюксел за ключова среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украйна и нарастващото напрежение в Близкия изток.

Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че възнамеряват да ограничат предоставянето на част от военноморските и военновъздушните си ресурси за Европа при евентуален конфликт, настоявайки европейските държави да увеличат инвестициите си в отбранителни способности.

Външните министри на НАТО се събират в Швеция, за да обсъдят Близкия изток и Украйна

Очаква се американският министър на отбраната Пийт Хегсет да потвърди тази позиция пред партньорите от Алианса и да призове за по-голям принос към общата сигурност.

Сред основните теми на срещата ще бъде и ситуацията в Близкия изток. Европейските държави обсъждат възможността за създаване на международна военноморска мисия, ръководена от Франция и Великобритания, която да гарантира сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток след прекратяването на военните действия между Иран и неговите противници.

По време на разговорите в Брюксел министрите ще обсъдят още укрепването на системите за възпиране и отбрана на Алианса, включително ядрената сигурност, както и продължаващата военна помощ за Украйна.

Ключова среща на НАТО в Брюксел

След заседанието ще се проведе и специална конференция за координиране на допълнителна военна подкрепа за Киев. Срещата ще бъде ръководена съвместно от германския министър на отбраната Борис Писториус и британския министър на отбраната Дан Джарвис.

Редактор: Цветина Петкова