Говорителят на иранското Министерство на външните работи Есмаил Багаи каза днес, че споразумението със САЩ може да бъде подписано от президентите Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан, предаде "Асошиейтед прес". Агенцията отбелязва, че подобна церемония по подписването на споразумението би представлявала значително укрепване на дипломатическите отношения между двете страни, които бяха прекъснати през 1980 г. след кризата със заложниците в американското посолство в Техеран.

Пезешкиан бе избран за президент след като обеща, че ще се стреми към по-добри отношения със западните държави. Въпреки това, в продължение на месеци след кървавото потушаване на протестите през януари и по време на войната той бе изолиран от вземането на важни решения, тъй като политиците хардлайнери в Иран поеха де факто юздите на властта в Ислямската република.

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Междувременно високопоставени американски официални представители в сряда запознаха журналисти с текста на меморандума за разбирателство с Иран преди началото на официална церемония по подписването му в петък.

Споразумението предвижда нов "минимален стандарт" за разреждането на високообогатен уран. В него се съдържат също така разпоредби, които гарантират териториалната цялост на Ливан след скорошните атаки на Израел срещу проиранската шиитска групировка "Хизбула" на ливанска територия.

С подписването на споразумението САЩ също така ще отменят, но няма да премахнат изцяло, редица санкции срещу Иран.

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Проектът на споразумението, изготвен от САЩ, предвижда също така преминаване без такси през Ормузкия проток за период от 60 дни и не изключва налагането им в бъдеще, посочиха американските официални представители.

Иран ще получи също така близо 300 млрд. долара за възстановяване на щетите, причинени по време на войната, става ясно от текста на временното споразумение, което според американските представители съвпада със съдържанието на официалния документ.

Редактор: Станимира Шикова