Изписаха от болница българския полицай Кристиян Иванов, който беше прострелян в САЩ. Това съобщиха във Facebook от Шерифската служба на окръг Атлантик Сити.

Българският полицай, прострелян в САЩ, вече е в стабилно състояние

"Беше окуражаващо да видим толкова много екипи за първа помощ, събрали се, за да почетат напредъка на този смел полицай към възстановяването му", пишат от Шерифската служба на окръг Атлантик Сити.

Припомняме, че по време на полицейска операция по изпълнение на съдебна заповед за обиск в Атлантик Сити на 2 юни двама служители на реда бяха простреляни , като инцидентът доведе до сериозни наранявания за сержант Иванов.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Никола Тунев