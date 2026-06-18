Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с белгийския крал Филип Шести и го запозна с последиците от руските атаки срещу Украйна, се казва в изявление, публикувано в канала на президента в Телеграм, предаде Укринформ.

"По време на аудиенцията при Негово Величество белгийския крал Филип говорих за последиците от руските атаки срещу Украйна, включително щетите върху Киево-Печорската лавра. Обсъдихме необходимостта от засилване на санкционния натиск върху Русия, ситуацията на фронтовата линия и дипломатическата работа с партньорите", заяви Зеленски.

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На срещата е била разгледана и европейската интеграция на Украйна и развитието на двустранното отбранително сътрудничество.

По-рано Укринформ съобщи, че Зеленски има планирани срещи в Белгия с европейски лидери, представители на НАТО и белгийските власти.

Редактор: Никола Тунев