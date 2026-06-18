Русия приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, съобщи днес Министерството на външните работи в Москва, предаде „Ройтерс”. Президентът на САЩ Доналд Тръмп и иранският държавен глава Масуд Пезешкиан подписаха вчера меморандум за разбирателство, насочен към прекратяване на войната между двете държави.

В изявление на руското МВнР се казва: „Приветстваме споразумението, постигнато дистанционно от президентите на двете страни Доналд Тръмп и Масуд Пезешкиан за прекратяване на военния конфликт. Отбелязваме твърдия взаимен ангажимент, демонстриран от Вашингтон и Техеран, за стриктно спазване на условията на подписания меморандум. Приветстваме енергичните и ефективни усилия на пакистанските и катарските посредници за разрешаване на съществуващите различия чрез преговори”.

Доналд Тръмп потвърди, че е подписал споразумението с Иран

Според руското външно министерство в предстоящия решаващ период на разработване на всеобхватно споразумение е наложително всички страни да се придържат стриктно към договореностите и да предотвратят нова опасна ескалация на напрежението, включително в Ливан.

„Надяваме се, че установяването на мир ще допринесе за възстановяване на доверието в отношенията между държавите в Персийския залив. Възобновяването на безопасното и безпрепятствено корабоплаване през Ормузкия проток ще спомогне за намаляване на нестабилността на световните енергийни и хранителни пазари, което засяга най-вече уязвимите страни”, отбелязва руското дипломатическо ведомство.

Оттам допълват, че потвърждаването от страна на Иран на непоколебимия му ангажимент към Договора за неразпространение на ядрени оръжия е „най-добрият отговор на всякакви атаки и неоснователни обвинения срещу Техеран”.

Руското МВнР подчертава още, че „от самото начало на непровокираната американо-израелска агресия срещу Иран, Руската федерация предостави обективна оценка” и „направи всичко по силите си, за да намали конфронтацията и да улесни политическото разрешаване”.

Министерството припомня, че на 30 май Москва е представила на своите арабски и ирански партньори в региона актуализирана версия на руската Концепция за осигуряване на колективна сигурност в Персийския залив.

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Редактор: Мария Барабашка