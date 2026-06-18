„Боря се да се даде шанс на тези деца, да се докажат, да се развиват, да прегърнат бъдещето и да покажат на всички нас възрастните, които не вярваме в младото поколение”, това коментира треньорът и заместник-директор на 81 СУ Цветан Спасов в ефира на предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Ученици от столичното 81 средно училище, които станаха републикански шампиони по футбол, може да пропуснат световното първенство в Китай заради административен казус. Преди повече от три години дванадесет момчета и техният учител създават училищен отбор. След като преминават през общинския, зоналния, градския и републиканския етап на Ученическите игри 2025/2026, на 26 април тази година те печелят титлата. Въпреки успеха си, младите спортисти остават без държавна подкрепа заради формално тълкуване на правилата и разграничение между световна купа и световно първенство.

Да подкрепим отбор млади шампиони: Деца се нуждаят от средства, за да представят България на Световна купа по футбол

Отборът си е заслужил правото да участва на Световна купа в Суджоу, Китай. „Надяваме се да могат да се съберат средствата, защото едно училище, колкото и малко да изглежда средството, едно училище не разполага с тях, за да могат наистина децата да представят, защото те няма да представят училището, те ще представят България”, посочи Цветан Спасов.

До този момент всички държавни институции отказват помощ. „С аргумента, че нямат нормативни основания, къде казват, че не е първенство, а е купа”, обясни треньорът. Затова отборът разчита на самите деца, на техните родители, на общността и на дарители.

„Стигнахме с много трудни мачове, много тренировка, наистина тренирахме много, мачовете бяха много трудни, особено в София тази година беше много по-напрегнато от преди и с колектив и просто един спортен дух успяхме да преминем”, разказа капитанът на отбора Давид Георгиев

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Редактор: Мария Барабашка