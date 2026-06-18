Древен дъб, за който се твърди, че е давал подслон на легендарния Робин Худ, е изсъхнал, предаде "Асошиейтед прес". Тази пролет не са поникнали листа на 1200-годишния дъб Мейджър Оук в Шеруудската гора, съобщават от Кралското дружество за защита на птиците. Посетителите, които през последните два века са разглеждали изкривените клони и разпростиращата се корона на дървото в Нотингам, са утъпкали почвата около него. Това е затруднило проникването на дъждовна вода до корените му, посочват още от природозащитната организация.

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Гората е застрашена от години, а за дървото и преди са се носили слухове, че е изсъхнало. В тези случаи организацията обаче потвърждаваше, че дъбът все още е жив. Сега вече не е така. "Фактът, че дървото не е пуснало листа тази година, е съкрушителен за всички", казва Холи Дрейк от дружеството в изявление, с което оповестява гибелта на дървото.

World-famous Robin Hood oak tree has diedhttps://t.co/uRb999Se7n — Sky News (@SkyNews) June 18, 2026

Според твърденията дъбът е давал подслон на Робин Худ - легендарен разбойник от 13-и век, който е крадял от богатите и е давал на бедните, и се укривал в Шеруудската гора, когато е бил преследван от шерифа на Нотингам. Дървото е получило името си, след като е споменато в книга за дъбовете от майор Хейман Рук през 1790 г., в резултат на което първите почитатели се стичат в гората.

Невъзможно е да се каже какво точно е причинило смъртта на дъба, но въздействието на милиони хора е допринесло за неговия крах, наред с интервенциите за укрепване на масивните му клони с кабели и стълбове. Вината се приписва и на климатичните промени, довели до горещи вълни и суша, отбелязва "Асошиейтед прес".

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Експертите по дървета са установили, че кореновата система на дървото е била задушена и изтощена. "Древните дървета като Мейджър Оук са белите носорози на защитата на природата във Великобритания, но тяхното изчезване е далеч по-незабележимо", казва Ед Пайн от организацията "Уудланд тръст". "Спасяването им е жизненоважно за здравето на света, в който живеем, и все пак повечето изчезват тихо, без признанието или грижите, полагани за Мейджър Оук", допълва Пайн.

A 1,200-year-old oak tree linked to the legend of Robin Hood is believed to have died after it didn’t sprout leaves this spring, according to the United Kingdom's Royal Society for the Protection of Birds. https://t.co/BVwvuVzAcm — ABC News (@ABC) June 18, 2026

Освен мястото си във фолклора, гората е известна с дъбовете от Шерууд, които са послужили за плавателни съдове на корабите на Кралския флот на вицеадмирал Хорацио Нелсън в края на 18-и и началото на 19-и век, както и като дървен материал за покрива на катедралата "Св. Павел" в Лондон.

Древният дъб е пощаден от триона и от 70-те години на миналия век е защитен с ограда. "Дъбът Мейджър Оук ще остане в сърцето на Шерууд като природен паметник, който посетителите могат да дойдат да видят. Той ще продължава да живее в легендата за Робин Худ и да осигурява същата подкрепа на горската екосистема след смъртта си, както и приживе", казва Холи Дрейк.

Редактор: Станимира Шикова