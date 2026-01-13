Снимка: iStock, илюстративна
Къде се намира то и защо е наречено така
Едно от най-обичаните места за туристи и фотографи в Уелс е т.нар. Самотно дърво, което се превърна и в истинска звезда в Instagram. Но неговото време може би бавно приключва.
Брезата се намира на брега на езерото Лийн Падарн в района на Сноудония, до магистрала A4086 в Ланберис, като до него се стига по отбивка от главния път. Мястото е изключително уединено и разкрива изключително красива гледка.
The Lonely tree— drhafezster (@drhafezster) February 19, 2023
Llanberis
Snowdonia National Park
Wales pic.twitter.com/4veETLbvxW
Дървото е засадено около 2010 година, но е напът да изчезне през следващото десетилетие. А причините за това са липсата на хранителни вещества в почвата, а също така и фактът, че често то се оказва потопено във вода заради ерозията.
This lonely tree is the most famous in Wales - but its fate is inevitable https://t.co/rGBTfqArPY— BBC Wales News (@BBCWalesNews) January 9, 2026
Хиляди пешеходци и любители на фотографията се отправят към него всяка година. Дървото е радва на голяма популярност в социалните мрежи, като дори има цели групи, посветени на него.
Y goeden unig, bore ma… The Lonely tree this morning… Before the mist cleared.. Llyn Padarn Mis Mawrth March 2025… #wales #cymru #llynpadarn #eryri #snowdonia #llanberis 🏴 🥰 pic.twitter.com/3Xm66NT1VR— Fran Chipperfield (@mynyddallyn) March 24, 2025
„Самотното дърво заема специално място в сърцето ми и това на семейството ми”, споделя Марк Лок. „Не мога да си представя какво бих направил, ако му се случи нещо опустошително, подобно на това на дървото Сикамор Гап на Адриановия вал. Това е просто немислимо", казва още той.
"The Lonely Tree", Llyn Padarn, North Waleshttps://t.co/5VdxxKSyun#photography #uk #gb #Wales #NorthWales #LlynPadarn #Llanberis #Snowdonia #Landscape #fuji #fujifilm #fujinon #GFX100S #GF30mm #datacolorspyder #spydersupporter #colormatters #sunwayfoto #TopazLabs #nisiuk pic.twitter.com/2zeDaYh0eK— ttarpd (@ttarpd) December 2, 2025
Пропастта Сикамор е много обичана забележителност до Адриановия вал в Нортъмбърланд, която също привличаше туристи и фотографи отдалеч и отблизо. Дървото Сикамор Гап беше на повече от 100 години и беше популярна локация за предложения за брак за хора от цял свят. То беше известно като Дървото на Робин Худ, тъй като там се снима една от забележителните сцени във филма "Робин Худ: Принцът на крадците" от 1991 г. с Кевин Костнър.
Но през септември 2023 г. дървото беше отсечено от вандали, което предизвиква силно недоволство на хиляди хора. Двама мъже бяха осъдени на четири години и три месеца затвор, след като признаха за деянието си.
Двама британци влизат в затвора, отсекли 200-годишен явор
А Самотното дърво е също толкова специално за тези, които ценят красотата на природата.
