Едно от най-обичаните места за туристи и фотографи в Уелс е т.нар. Самотно дърво, което се превърна и в истинска звезда в Instagram. Но неговото време може би бавно приключва.

Брезата се намира на брега на езерото Лийн Падарн в района на Сноудония, до магистрала  A4086 в Ланберис, като до него се стига по отбивка от главния път. Мястото е изключително уединено  и разкрива изключително красива гледка.

Дървото е засадено около 2010 година, но е напът да изчезне през следващото десетилетие. А причините за това са липсата на хранителни вещества в почвата, а също така и фактът, че често то се оказва потопено във вода заради ерозията.

Хиляди пешеходци и любители на фотографията се отправят към него всяка година. Дървото е радва на голяма популярност в социалните мрежи, като дори има цели групи, посветени на него.

„Самотното дърво заема специално място в сърцето ми и това на семейството ми”, споделя Марк Лок. „Не мога да си представя какво бих направил, ако му се случи нещо опустошително, подобно на това на дървото Сикамор Гап на Адриановия вал. Това е просто немислимо", казва още той.

Пропастта Сикамор е много обичана забележителност до Адриановия вал в Нортъмбърланд, която също привличаше туристи и фотографи отдалеч и отблизо. Дървото Сикамор Гап беше на повече от 100 години и беше популярна локация за предложения за брак за хора от цял свят. То беше известно като Дървото на Робин Худ, тъй като там се снима една от забележителните сцени във филма "Робин Худ: Принцът на крадците" от 1991 г. с Кевин Костнър.

Но през септември 2023 г. дървото беше отсечено от вандали, което предизвиква силно недоволство на хиляди хора. Двама мъже бяха осъдени на четири години и три месеца затвор, след като признаха за деянието си.

А Самотното дърво е също толкова специално за тези, които ценят красотата на природата.

Източник: Love our adventures, Би Би Си

