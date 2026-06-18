Масирана украинска атака с дронове срещу Москва. Ударена беше една от най-големите петролни рафинерии, която осигурява 40% от горивото за руската столица, целия регион и четирите летища.

Рафинерията има капацитет от 12 милиона тона суров петрол годишно. Руската противовъздушна отбрана не е успяла да противодейства на ударите.

Русия атакува Киев с ракети

Украинският президент Володимир Зеленски определи нощната атака на Киев срещу петролна рафинерия в Москва като „напълно оправдан отговор“ на руските удари срещу Украйна. Той каза още, че "ако Украйна гори, и Москва ще гори".

„Това е напълно оправдан отговор на руските атаки срещу нашите градове и общности, както и още един важен резултат от работата на нашите бойци срещу обекти, които поддържат руската военна машина“, заяви Зеленски в социалните мрежи.

През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кметът Сергей Собянин в Telegram.

Масирана руска въздушна атака срещу Киев, има жертви

По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели ударят московския Нефтопреработвателен завод (МНПЗ), предаде ТАСС.

„Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат до МНПЗ. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията”, написа той в своя канал в социалната мрежа „Макс” (руска социална мрежа).

Редактор: Ивета Костадинова