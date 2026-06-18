Френският танкер за втечнен природен газ е напуснал Персийския залив през Ормузкия проток, показват данни на платформата за проследяване на кораби MarineTraffic. Това е първият такъв танкер, преминал по маршрута след началото на конфликта с Иран. Корабът плава под френски флаг и е собственост на базирано в Нант подразделение на норвежката компания Knutsen OAS Shipping.

Според платформата на аналитичната компания Kpler, която следи товарните превози по море, танкерът е превозвал 76 535 тона втечнен природен газ, натоварени в Рас Лафан, Катар. Крайната му дестинация е пристанище Касим в Пакистан, предаде АФП.

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Съединените щати заявиха, че Ормузкият проток ще бъде отворен отново в рамките на няколко дни, след като в неделя беше обявено споразумение с Иран за прекратяване на конфликта.

Редактор: Дарина Методиева