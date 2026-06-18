Министерството на външните работи предупреди за възможни затруднения при въздушния трафик в Париж заради стачни действия на част от наземния персонал на летищата „Шарл дьо Гол“, „Орли“ и „Льо Бурже“.

Очакват се закъснения на полети, както и по-дълго време за преминаване през проверките за сигурност и обработката на багажа.

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От външното министерство препоръчват на пътуващите към или през френската столица да предвидят допълнително време за придвижване до летищата и регистрация преди полет.

Пътниците са посъветвани също да следят актуалната информация на интернет страниците на съответните летища и на авиокомпаниите, за да бъдат информирани своевременно за евентуални промени в разписанията.

Редактор: Цветина Петкова