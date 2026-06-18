Генералният директор на службата за сигурност и контраразузнаване на Обединеното кралство MI5 сподели, че е фен на шпионския трилър "Бавните коне", в който главната роля се изпълнява от носителя на "Оскар" сър Гари Олдмън, пише "Би Би Си".

Актьорът, спечелил статуетката на Академията за образа на Уинстън Чърчил и носител на рицарско звание за заслугите си към драматургията, играе образа на Джаксън Ламб - шеф на разузнавателен екип от провалени агенти на MI5, работещи в сграда, наречена "Бавните коне". Оказва се, че точно тези агенти успяват да разрешат едни от най-големите загадки в разузнаването. Поредицата често е описвана като анти-Джеймс Бонд история.

Би Би Си: Дядото на новия шеф на МИ6 – нацистки шпионин, известен като „Касапина“

Във видео публикация в официалния акаунт на MI5 в Instagram, сър Кен Маккалъм беше попитан „какво наистина мисли за приятелите си отвъд реката в MI6?“. „Може би искате да кажете, че има място както за Джеймс Бонд, така и за „Бавните коне“, каза той. „Аз самият съм фен на „Бавните коне“, допълни шефът на MI5.

Той подчерта, че и двете агенции, заедно с полицията и други, работят заедно в екип, „всяка от които върши своята специфична работа, това, в което сме специалисти – да пазим страната в безопасност заедно“.

Харди, Мирън и Броснън са звездите в нов ганстерски сериал на Гай Ричи

Сериалът е "Бавните коне" е базиран на едноименния бестселър на Мик Херон. Очаква се шести сезон да излезе през септември, а седми - пред 2027 г. В поредицата участват още Кристин Скот Томас като генералния директор на MI5 Даяна Тавърнър, Джак Лоудън като агент Ривър Картрайт и сър Джонатан Прайс като екранния дядо на Лоудън и пенсиониран висш служител на британското разузнаване.

Редактор: Цветина Петрова