Един израелски войник е загинал и седем са ранени при боеве в Южен Ливан в сряда, съобщи израелската армия в четвъртък. Старши сержант Александър Филин, на 29 години, е паднал в бой, а сред ранените са офицер, резервен офицер и резервен войник със средни наранявания. Четирима други военнослужещи, сред които и резервистка, са получили леки наранявания.

Инцидентът съвпада с подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран в сряда, насочен към прекратяване на войната в Близкия изток. Бойните действия са спрени на всички фронтове, включително в Ливан, където конфликтът започна на 2 март, когато подкрепяната от Техеран „Хизбула“ изстреля ракети срещу Израел в подкрепа на Иран.

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Според ливанската страна масираната израелска кампания от въздушни удари и сухопътно нахлуване е отнела живота на повече от 3800 души. От страна на Израел 31 войници и един цивилен подизпълнител са загинали от началото на конфликта на 2 март.

Редактор: Ивета Костадинова