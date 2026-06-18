Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата oбщина Варна са неистински, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността "Баба Алино". Той участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в Националния дворец на културата в столицата.

Регионалният министър съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 документа са на базата на проверени над 300 удостоверения. Установява се, че 41-42 сгради не са били построени преди 2001 г., тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 г. те не фигурират. "За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения", посочи министърът.

Изследват „Баба Алино” с въздушно лазерно сканиране

В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, каза Шишков. "Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно механизмът е работил от 2023 г. досега", каза още ресорният министър.

За цялата местност "Баба Алино" е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество.

Редактор: Цвета Лазаркова