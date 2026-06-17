Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви по време на първото заседание на ресорната парламентарна комисия, че лично ще отговаря за Агенция "Пътна инфраструктура“. Решението е продиктувано от ангажимента му към проектирането и строителството на множеството магистрали в страната и от сериозното изоставане в тази област.

"Много добре знаете, че аз съм се ангажирал многократно за целия този процес, който има да проектираме множеството магистрали, и като човек, който винаги се е занимавал с тази материя, ще се занимавам лично, за да можем да имаме най-тясната връзка, за да постигнем тези резултати, които сме си поставили", аргументира решението си министърът. Той посочи, че в областта на проектирането има много голямо изоставане и затова лично ще поема този ангажимент.

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По време на заседанието на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление министърът представи екипа си - заместник-министрите Поля Занева-Димитрова, Павлета Пеловска, Десислава Георгиева, Юлия Ивкова, която ще бъде началник на политическия кабинет, както и ръководителите на основните звена към ведомството и посочи, че това са професионалисти и експерти от системата.

Инж. Александър Тодоров, председател на Агенция "Пътна инфраструктура", каза, че повече от 13 години е в системата на АПИ, като през цялото време е бил в Института по пътища и мостове. "Инженер съм - строителни конструкции, и от ден първи съм наясно, че ни чака много работа и действаме", заяви Тодоров.

Павлета Пеловска съобщи, че ще отговаря за ВиК сектора, благоустройствените дейности, жилищната политика, трите геозащитни дружества (Варна, Плевен, Перник), както и за дружествата „Автомагистрали“ ЕАД и „Български ВиК Холдинг“.

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Поля Занева-Димитрова каза, че е юрист с дълъг опит в администрацията и поема ресорите: ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, ГРАО, дирекция „Териториално устройство“, държавната собственост и част от търговските дружества.

Десислава Георгиева отбеляза, че е дългогодишен служител в Министерството и посочи, че ще отговаря за европейските средства и програми. Преди това Комисията обсъди и прие вътрешните си правила за работа.

Редактор: Никола Тунев