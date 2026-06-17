Снимка: БТА
Касем призова да се "извлече полза" от споразумението, за да може Израел "да бъде изгонен" от територията на Ливан
Лидерът на "Хизбула" Наим Касем определи днес обявяването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран като "голяма победа" за Техеран и го разтълкува като "решаващ момент" за Ливан, предаде Франс прес.
Във видеообръщение Касем поздрави "по случай голямата победа иранския народ, съпротивата и народите, жадуващи за независимост и свобода ". Той също така благодари на Иран за това, че е включил Ливан в споразумението със САЩ.
Иран: Споразумението със САЩ може да бъде подписано от президентите на двете държави
Касем призова да се "извлече полза" от споразумението, което според ирански и американски представители предвижда прекратяване на огъня и на ливанския фронт, за да може Израел "да бъде изгонен" от територията на Ливан.
От април Ливан води паралелно преки преговори с Израел с посредничеството на САЩ, в които "Хизбула" отказва да участва и които Бейрут възнамерява да продължи отделно от сключването на споразумението между Техеран и Вашингтон. Очаква се пети кръг на преговорите да се състои следващата седмица във Вашингтон между Израел и Ливан, които не поддържат официални дипломатически отношения.
САЩ публикуваха 14-точковото споразумение за мир с Иран
Лидерът на "Хизбула" отново отхвърли всякакви възможности за участието на групировката в преговорите с Израел и допълни, че в тях трябва да бъде обсъдена единствено "взаимната сигурност" без включването на какъвто и да било "проект за разоръжаване" на ливанската шиитска групировка, който по неговите думи няма да бъде приет.
Подобен проект представлява "план, с който Израел възнамерява да превземе всичко и да разруши Ливан", предупреди Касем.
Лидерът на "Хизбула" заяви, че "основното искане на Ливан" трябва да бъде възстановяването на неговия суверенитет.
ВСИЧКО ЗА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ САЩ И ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
Последвайте ни