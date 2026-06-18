Куба, която е сред най-бързо застаряващите държави в Латинска Америка, е изправена пред задълбочаваща се социална и икономическа криза. Над една четвърт от населението на островната държава е на възраст над 60 години, а ниската раждаемост и продължаващата емиграция на млади хора допълнително ускоряват демографския спад.

На този фон хиляди възрастни кубинци се борят ежедневно с последиците от високата инфлация и обезценяването на националната валута. Пенсиите са загубили голяма част от стойността си и днес се равняват на едва около 7 долара месечно по курса на черния пазар. Това принуждава много пенсионери да разчитат на подкрепа от близки или благотворителни организации, за да посрещнат основните си нужди.

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Макар държавата да осигурява на част от възрастните хора по две хранения дневно чрез социални програми, мнозина определят помощта като недостатъчна. Според пенсионера Саградо Армандо Гарсия властите отделят повече внимание на политическите послания, отколкото на реалните проблеми на възрастните хора. „Ние не сме уязвими, ние сме безпомощни“, казва той.

Недоволство изразяват и други представители на по-възрастното поколение. Регина Заида Хорхе споделя, че хората, които днес успяват да се справят финансово, са тези, които получават средства от роднини в чужбина. По думите ѝ мнозина, останали в страната въпреки трудностите, се чувстват изоставени от системата.

За голяма част от пенсионерите паричните преводи от близки зад граница са се превърнали в жизненоважен източник на доходи. Соня Белмонте Пуебла разказва, че благодарение на помощта на двете си дъщери успява да води сравнително спокоен живот въпреки напредналата си възраст.

Успоредно с това в Куба започват да се развиват частни домове за възрастни хора, но високите такси ги правят недостъпни за мнозинството пенсионери. Според Мерседес Гуалс Риос страната има нужда от повече държавни социални домове, които да предлагат достъпни грижи за всички нуждаещи се.

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В опит да се справи с кризата кубинското правителство търси подкрепа и от международни организации. Сред тях е и Световната продоволствена програма на ООН, която подпомага усилията за осигуряване на хранителни дажби за най-уязвимите групи от населението.

Така икономическите трудности, застаряването на населението и продължаващата емиграция поставят Куба пред едно от най-сериозните социални предизвикателства в последните десетилетия.

Редактор: Цветина Петкова