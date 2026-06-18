Иран заяви, че неговата програма за балистични ракети не е част от дневния ред на предстоящите преговори със САЩ. Изявлението идва ден след подписването на меморандум за разбирателство за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде "Франс прес".

"Иранските ракети са предназначени да бъдат изстрелвани, а не да бъдат предмет на преговори", каза говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за държавната телевизия. Той добави: "Иранските отбранителни способности по никакъв начин няма да бъдат предмет на обсъждане с когото и да било".

САЩ и Иран с първи преговори след примирието в Швейцария

Американският президент Доналд Тръмп и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха вчера дистанционно меморандум за разбирателство, целящ да сложи край на конфликта в Близкия изток, започнал на 28 февруари. Този текст дава начало на 60-дневен период за детайлни преговори относно иранската ядрена програма и отмяната на санкциите срещу Техеран. От друга страна, иранската програма за балистични ракети, която отдавна е повод за тревога за американците и техните израелски съюзници, не се споменава в текста на споразумението.

В разгара на военните действия, до влизането в сила на нестабилното примирие на 8 април, САЩ и Израел нанесоха удари по балистичната инфраструктура на Иран, но страната продължи да отвръща с ракети и дронове срещу Израел и страните от Персийския залив.

Преди войната американският държавен секретар Марко Рубио беше заявил, че Ислямската република трябва да преговаря относно своя арсенал от балистични ракети, но Иран отказва всякакви дискусии по въпроса. В сряда обаче, след срещата на Г-7 в Евиан, Тръмп изглежда промени позицията на САЩ по въпроса, като подчерта, че не би било справедливо Иран да не разполага с ракети.

Редактор: Дарина Методиева