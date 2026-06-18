Стана ясна причината за емоционалната реакция и сълзите на Лионел Меси, след като отбеляза първия си гол на Световното първенство срещу Алжир. Оказва се, че бащата на звездата – Хорхе Меси, се бори със сериозен здравословен проблем, предаде gong.bg .

Въпреки семейната драма, 38-годишният футболист изведе Аржентина до важна победа, отбелязвайки хеттрик в дебютния мач на тима от тазгодишния Мондиал. След финалния съдийски сигнал, запитан защо е толкова емоционален, футболистът призна, че състоянието му е напълно несвързано със спорта.

„Бяха няколко трудни, сложни дни. Благодарен съм на цялата делегация и на всички мои съотборници, защото те винаги бяха до мен, давайки ми много сили да бъда добре, и това е всичко”, сподели футболистът.

Малко по-късно спортният репортер Едуардо Файнман разкри в ефира на аржентинското радио „Митре”, че сълзите на футболиста са предизвикани от влошеното здраве на баща му. Според журналиста Хорхе Меси има проблеми от края на миналата година. „Тази седмица имаше някои изключително тежки ситуации, свързани със здравето му, а Меси преминава през тази вътрешна борба като всяко едно човешко същество”, допълни Файнман.

Бащата на Лионел Меси има огромно влияние върху футболната му кариера и продължава да работи плътно до сина си зад кулисите. Хорхе е дългогодишен агент и бизнес мениджър на осемкратния носител на „Златната топка”.

Редактор: Мария Барабашка