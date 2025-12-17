Снимка: БГНЕС
Factcheck: Не е вярно, че Съдът на ЕС е решил да допусне жалба срещу приемането на еврото в България
Украйна удари руска подводница в пристанището на Новоросийск
Уиткоф след срещата в Берлин: Има значителен напредък
След голямата руска атака: Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток
В замяна на вдигане на американски санкции: Беларус освободи 123 затворници, сред които Нобелов лауреат
Киев обвинява Русия в атаки срещу складове с лекарства
Според недоволните промените унищожават върховенството на закона
Хиляди излязоха по улиците на редица градове в Словакия за протести срещу промени в съдебната система. Според протестиращите, опозиционни политици и критици – те унищожават върховенството на закона.
Повод за недоволството стана решение на правителството на Роберт Фицо да закрие независима служба, която защитава лицата, докладващи за корупция и други престъпни дейности. Освен това властите отслабиха наказателното законодателство за финансовите престъпления и реформираха обществената медия. Протести имаше в столицата Братислава в още 8 града.
