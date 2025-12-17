Хиляди излязоха по улиците на редица градове в Словакия за протести срещу промени в съдебната система. Според протестиращите, опозиционни политици и критици – те унищожават върховенството на закона.

Повод за недоволството стана решение на правителството на Роберт Фицо да закрие независима служба, която защитава лицата, докладващи за корупция и други престъпни дейности. Освен това властите отслабиха наказателното законодателство за финансовите престъпления и реформираха обществената медия. Протести имаше в столицата Братислава в още 8 града.