Оставка в правителството на Словакия заради аферата Епстийн. Съветникът по национална сигурност на премиера Роберт Фицо каза че напуска. Министър-председателят обяви, че е приел оставката на Мирослав Лайчак.

До тук се стигна, след като в публикуваните в петък 3 милиона документа от аферата, Лайчак фигурира с редица имейли. Докато заема поста външен министър на Словакия, той обсъжда с Джефри Епстийн кое момиче би искал да има.

Досиетата „Епстийн“: Новите документи показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор коленичил над легнала жена (СНИМКИ)

Осъденият сексуален престъпник му казва, че може да има и двете, за които говорят, защото "Епстийн не бил стиснат". Имейлите са много и показват близки отношение между двамата. В един от тях Епстийн иска, след среща със Сергей Лавров, Лайчак да му донесе тениска с образа на руския външен министър.

Редактор: Цветина Петкова