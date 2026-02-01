Снимка: gettyimages
-
Олеся Илашчук: Мечтата за мир в Украйна не е изчезнала – тя стана по-болезнена, но и по-устойчива
-
Британци отглеждат гигантски зеленчуци и чупят световни рекорди
-
Крит: Островът, който пленява с красотата и културата си (ВИДЕО)
-
Нелегалният бизнес с отпадъци залива Великобритания с незаконни сметища
-
„Колонизиране“ или пазарен интерес: Напрежение около покупките на имоти от българи в Северна Гърция
-
Тръмп: Путин се е съгласил на едноседмична пауза на атаките срещу Украйна
Докато заема поста външен министър, Мирослав Лайчак обсъждал кое момиче би искал да има
Оставка в правителството на Словакия заради аферата Епстийн. Съветникът по национална сигурност на премиера Роберт Фицо каза че напуска. Министър-председателят обяви, че е приел оставката на Мирослав Лайчак.
До тук се стигна, след като в публикуваните в петък 3 милиона документа от аферата, Лайчак фигурира с редица имейли. Докато заема поста външен министър на Словакия, той обсъжда с Джефри Епстийн кое момиче би искал да има.
Досиетата „Епстийн“: Новите документи показват Андрю Маунтбатън-Уиндзор коленичил над легнала жена (СНИМКИ)
Осъденият сексуален престъпник му казва, че може да има и двете, за които говорят, защото "Епстийн не бил стиснат". Имейлите са много и показват близки отношение между двамата. В един от тях Епстийн иска, след среща със Сергей Лавров, Лайчак да му донесе тениска с образа на руския външен министър.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни