Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) продължават да атакуват територията на руската Белгородска област, като в резултат на поредните им удари днес загина един цивилен, а още 6 души бяха ранени, съобщи оперативният щаб на областта в приложението Макс, цитиран от ТАСС.

„При поредните атаки на ВСУ един човек загина, а още 6 души са ранени“, се казва в съобщението. В резултат от взривяването на дрон в предприятие в град Нови Оскол загина мъж, а още един, който получи рани от осколки по лицето, ръцете, предмишниците и корема се транспортира от екип на спешна помощ към областната болница.

"На жена с травма на слуха лекарите оказаха помощ на място, но тя отказа да бъде превозена до болница. Третият пострадал с множество рани от осколки се обърна към централната областна болница в Чернянка", добавиха от оперативния щаб, като отбелязаха, че вследствие на взрива са се възпламенили складово помещение и автомобил, които са били изгасени.

В Грайворонски окръг в резултат на атака с дрон е пострадал мъж, който е получил множество рани от осколки по тялото си. На пострадалия се оказва помощ в областната болница, като според лекарите състоянието му е тежко.

Във Валуйски окръг при атака с дрон срещу товарен автомобил са били ранени двама души, които са получили рани от осколки. Единият от ранените е в тежко състояние.

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ прехванаха и унищожиха 448 украински дрона над региони на Русия и акваториите на Черно и Каспийско море. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

Руската ПВО е свалила тази нощ 323 украински дрона

"Тази нощ (от 20:00 часа московско време на 9 септември до 08:00 часа московско време на 10 септември) дежурните сили за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 448 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип над териториите на Астраханска, Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Курска, Орловска, Ростовска и Тулска област, както и над Република Дагестан, Република Калмикия, Краснодарския край и акваториите на Каспийско и Черно море", се посочва в изявление на военното ведомство.

Съобщено бе и за свалени дронове над Кримския полуостров.

Редактор: Станимира Шикова